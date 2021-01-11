Три партии проходят в мажилис парламента – экзит-поллы

По данным экзит-полла исследовательского института «Қоғамдық пікір», в мажилис парламента по итогам выборов в воскресенье проходят три партии. Об этом заявила на брифинге в службе центральных коммуникаций директор института Айнур Мажитова.

«Респондентам задавался один вопрос: за какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан? Результаты экзит-полл – 9,03% избирателей ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана, 71,97% – за партию «Нур Отан», 5,75% – за народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл», 10,18% – за демократическую партию «Ак жол», 3,07% – за партию ADAL», - сказала Мажитова.

По ее информации, интервьюеры института проводили опрос на 600 избирательных участках, из них 316 – городские, 284 – сельские. Опросом были охвачены столица, Алматы, Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.

«В течение дня было проведено 4 волны опроса. В результате опрошенных 24 тыс. избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров», - проинформировала Мажитова.

Между тем директор по проектам Научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» Татьяна Башарина озвучила данные их экзит-полла, который был проведен на 500 избирательных участках. В ходе исследования было опрошено 20 тыс. избирателей, из них 72,01% сообщили, что проголосовали за «Нур Отан», 10,2% - за партию «Ак жол», 9,54% - за НПК, 4,93% - за «Ауыл» и 3,25% - за партию «Адал». Погрешность результатов не превышает 2,5%.

«Интервьюеры в течение всего дня работали на 500 избирательных участках, 263 из них городских и 237 – сельских населенных пунктов. Опросом были охвачены все города республиканского и областного значения, ряд малых городов, крупные и малые населенные сельские районы», - уточнила Башарина.

По данным экзит-полла Института комплексных социальных исследований – Астана» в Алматы, партия «Нур Отан» набрала 58,9%, «Ак жол» - 13,7%, НПК - 13,3%, «Ауыл» - 9,2%, «Адал» - 4,9%. Погрешность результатов – 1,5%.

А экзит-полл «Астана-зерттеу» показал, что за «Нур Отан» проголосовали 73,75% избирателей, за «Ак жол» – 10,13%, за Народную партию Казахтана – 8,17%, за партию «Ауыл – 4,8%», за партию «Адал» – 3,15%.

Напомним, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать более 7% голосов избирателей.

Опросы общественного мнения в Казахстане могут проводить 10 организаций, которые ранее представили в Центральную избирательную комиссию соответствующие уведомления. В их числе «Қоғамдық пікір», Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», партия «Нур Отан», ТОО «Институт Евразийской интеграции», ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», общественный фонд «Астана зерттеу», общественный фонд «Право», общественный фонд «Центр исследований Сандж», исследовательский центр «Сандж», «Институт комплексных социальных исследований – Астана/ОФ «ИКСИ «СОЦИС-А».