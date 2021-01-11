Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызстана и обсудил с ним дальнейшее сотрудничества двух стран, сообщает Акорда.

Токаев уверен, что «итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана». Он выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главы государств также подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Тот в свою очередь принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Жапаров также поздравил Токаева с успешным проведением парламентских выборов.

По предварительным данным, на прошедших в воскресенье досрочных выборах президента Садыр Жапаров набрал 79,12% голосов избирателей.