И пригласил президента Кыргызстана посетить Казахстан с официальным визитом
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Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызстана и обсудил с ним дальнейшее сотрудничества двух стран, сообщает Акорда.

Токаев уверен, что «итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана». Он выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главы государств также подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Тот в свою очередь принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Жапаров также поздравил Токаева с успешным проведением парламентских выборов.

По предварительным данным, на прошедших в воскресенье досрочных выборах президента Садыр Жапаров набрал 79,12% голосов избирателей.

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