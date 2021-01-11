Избраны депутаты мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

«Общее число членов Ассамблеи народа Казахстана, принявших участие в голосовании – 351. Число бюллетеней, отданных за кандидатов в депутаты мажилиса парламента: Сауытбек Абдрахманов – 298, Аветик Амирханян – 270, Ильяс Буларов – 274, Наталья Дементьева – 292, Юрий Ли – 282, Вакиль Набиев – 285, Шамиль Осин – 271, Владимир Тохтасунов – 277, Абилфас Хамедов – 290», - огласили члены избирательной комиссии результаты.

4 бюллетеня признаны недействительными. Таким образом, избраны 9 кандидатов в депутаты мажилиса парламента республики, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Всего было выдвинуто 9 человек: депутат мажилиса парламента республики VI созыва Сауытбек Абдрахманов, председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объдинения «Масис» Аветик Амирханян, аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов, директор технического лицея Кокшетау Наталья Деменьтева, председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана» Юрий Ли, вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов» Вакиль Набиев, глава фермерского хозяйства «Шығыс» Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов и председатель республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» Абилфас Хамедов.