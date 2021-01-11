Подведены предварительные итоги выборов
В парламенте Казахстана будет три партии – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По предварительным итогам выборов, подведенных в понедельник в Центральной избирательной комиссией, в мажилис проходят три партии.

По законодательству страны, в парламенте будут находиться партии, преодолевшие на выборах барьер в 7%.

«Согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом: за партию «Нур Отан» – 71,09 %, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» – 10,95 %, за Народную партию Казахстана – 9,10 %, за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 5,29 %, за политическую партию «ADAL» – 3,57 %», - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

По официальной информации Центрибиркома, "Нур Отан" меньше всего голосов получил в Алматы (55,54%), Мангистауской области (58,72%), столице (59,23%). Больше всего - в Костанайской области (78,47%) и Жамбылской области (79,54%).

"Ак жол", как и "Нур Отан", предолел 7%-ный порог во всех регионах Казахстана, а больше всего голосов за партию отдали в Алматы (15,21%) и столице (15,24%).

НПК набрала больше 7% в 11 из 17 регионов Казахстана. Больше всего проголосовавших за партию в Актюбинской области - 16,64%, меньше всего - в Туркестанской области (3,75%).

"Ауыл" преодолела 7%-ный порог только в 5 из 17 регионов страны. Больше всего голосов у партии в Шымкенте - 12,94%, меньше всего - в Актюбинской области (1,82%).

"Адал" не набрала 7% ни в одном регионе страны. Больше всего голосов она получила в Мангистауской области - 6,8%, а меньше всего - в Западно-Казахстанской области - 1,07%.

Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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