В парламенте Казахстана будет три партии – ЦИК

По предварительным итогам выборов, подведенных в понедельник в Центральной избирательной комиссией, в мажилис проходят три партии.

По законодательству страны, в парламенте будут находиться партии, преодолевшие на выборах барьер в 7%.

«Согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом: за партию «Нур Отан» – 71,09 %, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» – 10,95 %, за Народную партию Казахстана – 9,10 %, за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 5,29 %, за политическую партию «ADAL» – 3,57 %», - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

По официальной информации Центрибиркома, "Нур Отан" меньше всего голосов получил в Алматы (55,54%), Мангистауской области (58,72%), столице (59,23%). Больше всего - в Костанайской области (78,47%) и Жамбылской области (79,54%).

"Ак жол", как и "Нур Отан", предолел 7%-ный порог во всех регионах Казахстана, а больше всего голосов за партию отдали в Алматы (15,21%) и столице (15,24%).

НПК набрала больше 7% в 11 из 17 регионов Казахстана. Больше всего проголосовавших за партию в Актюбинской области - 16,64%, меньше всего - в Туркестанской области (3,75%).

"Ауыл" преодолела 7%-ный порог только в 5 из 17 регионов страны. Больше всего голосов у партии в Шымкенте - 12,94%, меньше всего - в Актюбинской области (1,82%).

"Адал" не набрала 7% ни в одном регионе страны. Больше всего голосов она получила в Мангистауской области - 6,8%, а меньше всего - в Западно-Казахстанской области - 1,07%.

Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.