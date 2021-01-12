«Ак жол» определился со своим списком депутатов

На состоявшемся во вторник пленуму центрального совета партия «Ак жол» определила список своих депутатов мажилиса, сообщила пресс-служба партии. По официальным данным, «Ак жол» получил на выборах 10,95% и 12 депутатских мандатов – на пять больше, чем в прошлом созыве.

В числе депутатов «Ак жола» - действующие мажилисмены 53-летний лидер партии Азат Перуашев, 59-летняя Дания Еспаева, 49-летний Берик Дюсембинов, 53-летний Ерлан Барлыбаев. Кроме того, депутатом вновь станет работавший в пятом созыве 48-летний Азамат Абильдаев.

Партия также наделила мандатами гендиректора ТОО «Атырау Констракшн Сервисез Лтд», 52-летнего Серика Ерубаева, руководителя аппарата фракции в мажилисе 52-летнюю Айгуль Жумабаеву, президента газеты «Қазақ үні», поэта и публициста, зампреда партии 58-летнего Казыбека Ису, акционера и руководителя компании «Аспара Мунай» 46-летнего Андрея Линника, учредителя и руководителя ТОО «Алуа-Строй» 41-летнего Ерлика Омиргали, гендиректора ТОО «Мабекс Трэйд» 46-летнего Максата Раманкулова и учредителя и руководителя IT-компании KBT-group 32-летнего Азата Сембинова.

«Ак жол» стал первой партией, огласившей список своих депутатов в мажилисе.