За последний месяц эпидситуация ухудшилась
В Казахстане началась вторая волна коронавируса – Минздрав
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

За последний месяц в Казахстане ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, в стране началась вторая волна, заявил вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в среду.

«По состоянию на 13 января в больницах находятся 5 732 пациента, а в реанимации – 357 пациентов. В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из «зеленной» зоны в «желтую», - сказал Киясов.

Он проинформировал, что из «желтой» зоны в «красную» перешли две области – Костанайская и Акмолинская. В данный момент в «желтой» зоне находятся столица, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская и Западно-Казахстанская, которая перешла из «зеленной» зоны в «желтую» в январе.

«Мы уже понимаем, что вторая волна... Мы ее не делим на первую, вторую волну. На самом деле, есть некий рост заболеваемости, и можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и по варианту не пессимистическому, по реальному, где, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Потому что увеличение заболеваемости оно волнообразное», - констатировал вице-министр.

Вместе с тем Минздрав прогнозирует возможное ухудшение эпидситуации в отдельных регионах.

«На самом деле сейчас прогноз говорить на конец января - начало февраля, в цифровом соотношении необходимо учитывать тот факт, что распространение инфекции у нас на данный момент неравномерный по регионам. Есть нас регионы, которые относительно на данное время находятся в «зеленой» зоне, где регистрация весьма низкая. Как вы знаете, нами разработана матрица эпидситуации не только областных, но и районных центров. У нас даже в некоторых областных регионах есть разница по показателям, и мы сейчас в этом направлении работаем, чтобы водить те или иные ограничительные мероприятия локально, очагово по тем регионам и районам, где выявляется большой рост регистрации. Мы сейчас с областного уровня спуслтили прогнозирование до районных уровней», - сказал Киясов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Новости
Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения
Новости
«Нур Отан» утвердил свой список депутатов мажилиса
Новости
День выборов. Онлайн
Новости
США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства