В Казахстане началась вторая волна коронавируса – Минздрав

«По состоянию на 13 января в больницах находятся 5 732 пациента, а в реанимации – 357 пациентов. В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из «зеленной» зоны в «желтую», - сказал Киясов.

Он проинформировал, что из «желтой» зоны в «красную» перешли две области – Костанайская и Акмолинская. В данный момент в «желтой» зоне находятся столица, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская и Западно-Казахстанская, которая перешла из «зеленной» зоны в «желтую» в январе.

«Мы уже понимаем, что вторая волна... Мы ее не делим на первую, вторую волну. На самом деле, есть некий рост заболеваемости, и можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и по варианту не пессимистическому, по реальному, где, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Потому что увеличение заболеваемости оно волнообразное», - констатировал вице-министр.

Вместе с тем Минздрав прогнозирует возможное ухудшение эпидситуации в отдельных регионах.

«На самом деле сейчас прогноз говорить на конец января - начало февраля, в цифровом соотношении необходимо учитывать тот факт, что распространение инфекции у нас на данный момент неравномерный по регионам. Есть нас регионы, которые относительно на данное время находятся в «зеленой» зоне, где регистрация весьма низкая. Как вы знаете, нами разработана матрица эпидситуации не только областных, но и районных центров. У нас даже в некоторых областных регионах есть разница по показателям, и мы сейчас в этом направлении работаем, чтобы водить те или иные ограничительные мероприятия локально, очагово по тем регионам и районам, где выявляется большой рост регистрации. Мы сейчас с областного уровня спуслтили прогнозирование до районных уровней», - сказал Киясов.