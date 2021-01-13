Минздрав ведет переговоры с Pfizer, но не определился с объемами вакцины

В министерстве здравоохранения Казахстана продолжают вести переговоры с американской компанией Pfizer о поставке вакцины от коронавируса, но не знают объемов, которые хочет получить страна.

«Только сегодня мы проводили переговоры с представителями Pfizer, до нового года, 30 декабря, мы вели переговоры. Сейчас Pfizer определенной позиции не дала. Мы им примерно определили объемы и, конечно, мы озвучиваем не только объемы, которые могут закупаться за счет бюджета, но и те объемы, которые могут заказать нам крупные компании в РК», - сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков.

Однако позже, отвечая на вопросы журналистов, какие объемы представители ведомства озвучили компании Pfizer, зампред комитета заявил, что объемы не определены.

«Мы объемы еще, я говорю, мы с ними ведем переговоры. По объемам, если бы даже мы прогнозно озвучили, но окончательный договор не подписан. Поэтому после того, как мы полностью определимся с компанией – сколько они могут поставить, сколько мы заявимся полностью. После этого мы можем озвучить. Я вам говорю, это ведутся переговоры, и только после этого будет выяснен (объем – V)», - подчеркнул Асылбеков.

Он также отметил, что переговоры ведутся не только с компанией Pfizer, но и Moderna, и другими. И на сегодняшний день «в переговорах еще не определен точный объем закупаемой вакцины».

3 января на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой говорил, что вакцина от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech может появиться на рынке Казахстана не ранее второго полугодия 2021 года. А до этого в ведомстве заявляли, что готовы поставлять вакцину Pfizer в Казахстан, однако пока не могут говорить о подробностях соглашения.