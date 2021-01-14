Владелец Forbes, глава Отбасы банка, боксер Ибраимов – в списке депутатов
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«Нур Отан» определил своих депутатов в маслихате Алматы
Фото Жанары Каримовой

Правящая партия «Нур Отан» определила список своих депутатов в маслихате Алматы. По официальным данным, партия получила 29 из 37 мест в маслихате – на семь меньше, чем в прошлом созыве.

Партия включила в свой список 10 действующих депутатов, включая зампреда городского филиала Станислава Канкурова, предпринимателей Константина Авершина, Мурата Адильханова, Кайрата Кудайбергена и других.

Секретарь маслихата Калдыбай Казанбаев, который был в партсписке «Нур Отана» на выборах, в новый состав маслихата не вошел.

Среди 19 новых депутатов от «Нур Отана» - владелец франшизы Forbes в Казахстане, Узбекистане и Грузии Арманжан Байтасов, шахматистка Жансая Абдумалик, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, предправления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, предправления СПК «Алматы» Аскар Билисбеков.

В список депутатов также вошла руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева, которая, в соответствии с законом, должна оставить работу в акимате. Шимашева, вероятно, будет предложена на пост секретаря маслихата – это единственный депутат, который не должен совмещать должность с другой работой и получает заработную плату из бюджета.

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