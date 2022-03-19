Несколько сотен человек пришли на митинг в Алматы в поддержку реформ Токаева

Митинг организовала партия власти
До 700 человек пришли в субботу в Алматы на митинг в поддержку реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, организованный правящей партией «Аманат».
Еще по теме:
- Активист из Уральска оштрафован на 107 тыс. после одиночного пикета возле филиала партии «Нур Отан»
- Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии «Нур Отан»
- В Казахстане запущен счетчик бюджетных средств, выделенных парламентским партиям
- «Нур Отан» определил своих депутатов в маслихате Алматы
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые