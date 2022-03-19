Несколько сотен человек пришли на митинг в Алматы в поддержку реформ Токаева

До 700 человек пришли в субботу в Алматы на митинг в поддержку реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, организованный правящей партией «Аманат».

Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, открывая митинг, призвал казахстанцев меняться. «Как сказал президент, для строительства нового Казахстана недостаточно кадровых перестановок, для этого каждый должен начать с себя», - сказал он.

Выступавшие после него члены партии также говорили о масштабности реформ, изменениях в стране и патриотизме.

Накануне с такой же повесткой в Алматы прошел концерт для молодежи на «Алматы арене», участниками которого стали до 15 тысяч человек. Здесь выступали популярные музыкальные исполнители.