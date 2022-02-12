Активист из Уральска оштрафован на 107 тыс. после одиночного пикета возле филиала партии «Нур Отан»

Суд Уральска оштрафовал местного жителя Бекболата Утебаева более чем на 100 тысяч тенге за проведение одиночной акции перед зданием филиала партии «Нур Отан». Активист был обвинен в повторном нарушении порядка организации и проведения мирных собраний в этом году, сообщает Радио Азаттык .

Суд прошел онлайн вечером 11 февраля. Судья счел одиночный пикет Утебаева нарушением части 11 статьи 488 («Участие в собраниях, митингах, проводимых в нарушение порядка организации и проведения мирных собраний повторно в течение года») кодекса об административных правонарушениях.

Первоначально суд присудил ему штраф в 50 месячных расчетных показателей (МРП), однако затем суд снизил сумму штрафа.

«Учитывая смягчающее обстоятельство — Утебаев является инвалидом второй группы, — сумма штрафа снижается на 30 процентов», — зачитал решение судья Халыков.

Утебаев заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением. Он сказал в суде, что лишь воспользовался своим конституционным правом на публичное выражение мнения. Адвокат Имашев просил прекратить дело за отсутствием в действиях Утебаева состава административного правонарушения. Однако суд посчитал, что вина Утебаева подтверждена в числе прочего видеозаписью и показаниями самого подсудимого.

По решению суда Бекболат Утебаев должен выплатить 107 205 тенге (почти $250).

За последний год Бекболат Утебаев пять раз представал перед судом за «нарушение порядка проведения мирного собрания». В общей сложности по решению суда он был подвергнут аресту на 30 суток (четыре ареста) и одному штрафу. Ранее инвалидность Утебаева в суде как смягчающее обстоятельство не учитывалось. Об этом не раз говорил правозащитник Павел Кочетков, отмечая, что участие в мирных собраниях является конституционным правом граждан.

28 января, в день внеочередного съезда партии «Нур Отан», Бекболат Утебаев вышел на одиночный пикет с плакатом «1 сытый нуротановец — это более 30 не доживших до пенсии людей», требуя снижения пенсионного возраста и увеличения пенсий и пособий. Через несколько минут после начала пикета Утебаев был задержан. Его продержали в полиции более пяти часов.