Машинист буровой установки погиб в результате ЧП на шахте «АрселорМиттал Темиртау»

Пресс-служба акимата Карагандинской области сообщила, что машинист буровой установки на шахте «АрселорМиттал Темиртау», поиски которого велись со вчерашнего вечера, погиб.

«Коллектив и руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» выражают искренние соболезнования родным и близким машиниста буровой установки Николая Шадирова, погибшего в результате инцидента на шахте имени Ленина. Компания окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективным договором», - говорится в сообщении на сайте акимата.

Как сообщалось ранее, вечером 13 января на шахте Ленина при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля. На момент инцидента в шахте находились 137 работников 3-й смены. На поверхность из шахты удалось вывести всех горняков, кроме машиниста буровой установки. Его поиски велись со вчерашнего вечера.

Для расследования инцидента создана государственная комиссия.