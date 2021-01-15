В Казахстане внедрят новые системы государственного планирования и управления

В Казахстане будут внедрены принципиально новые системы государственного планирования и управления, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии парламента седьмого созыва.

«На ближайшем заседании Высшего совета по реформам 29 января планируется одобрить принципиально новую систему государственного планирования, актуализированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления», - сказал Токаев.

Президент отметил, что обеспечить благополучие граждан невозможно без поступательного роста национальной экономики, поэтому правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности.

«В рамках совершенствования фискальной политики предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции. Необходимо сфокусировать внимание на поддержке МСБ», - сказал он.

Еще одна задача – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, подчеркнул Токаев. Здесь требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике, считает глава государства.

«Я уже дал поручение перейти на регулирование с чистого листа, которое значительно снизит издержки по открытию и ведению бизнеса. Соответствующий указ мной подписан в конце 2020 года. В соответствии с ним, правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в мажилис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект, с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов», - сказал он.