Токаев предлагает снизить порог для прохождения партий в мажилис и маслихаты

Президент Касым-Жомарт Токаевв ходе выступления в парламенте в пятницу предложил снизить порог для прохождения политических партий в мажилис и маслихаты с 7 до 5%.

«Мы должны снизить порог прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах», – сказал Токаев.

Президент отметил, что некоторым партиям не хватило голосов для того, чтобы пройти в парламент на минувших выборах. «В каждой из них есть образованные, квалифицированные граждане, в достигшие совершенства в определенных сферах. Они своевременно и уместно поднимают многие актуальные вопросы, которые должны быть озвучены с высокой трибуны парламента. Если бы представители таких партий прошли в парламент, они бы подняли там дискуссию, были бы эффективны для общей работы», – добавил он.

Кроме того, Токаев предложил вернуть в бюллетени на выборах графу "против всех". Она была исключена законодательно больше десяти лет назад.

«На самом деле, понятие альтернативных взглядов и голосования против всего должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку «против всех», - сказал Токаев.