ДПК считает их незаконными
Жанболат Мамай вышел на одиночный пикет против итогов парламентских выборов
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Жанболат Мамай, лидер Демократической партии, находящейся в процессе создания, вышел на одиночный пикет у монумента независимости в Алматы.

Он сообщил журналистам, что Демократическая партия не признает итогов прошедших выборов в мажилис и маслихаты.

«Поэтому я вышел на пикет 15 января, в день первого заседания этого нелегитимного парламента, - заявил он. - Нужно распустить этот парламент. Какое бы решение не приняли эти депутаты, оно будет незаконным».

Он также обратился к новым депутатам: «Никто вас не избирал, вы люди, назначенные властью. Вы не можете говорить от имени народа».

Завершив пикет, Мамай пошел пешком по проспекту Назарбаева, за ним – на расстоянии – небольшая группа сторонников Демпартии.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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