Аскар Мамин сохранил пост премьер-министра

В ходе заседания лидер Народной партии Казахстана высказался против того, чтобы Мамин сохранил свой пост.

«Господин президент, сегодня фракция НПК не может поддержать кандидатуру премьер-министра», - сказал Айкын Конуров.

Он раскритиковал работу правительства, назвав его «глухим» к запросам партии по снижению пенсионного возраста, кредитной амнистии и других.

Глава комитета по экономическим реформам и региональному развитию мажилиса Альберт Рау считает, что «предложенная кандидатура Мамина представляется обоснованной»: «Его качества позволят мобилизовать команду правительства». Рау попросил поддержать кандидатуру Мамина от фракции «Нур Отана».

В конечном итоге мажилис утвердил назначение Аскара Мамина на пост главы правительства. Из 99 депутатов «за» проголосовали 78, воздержались 21.

«Было интересное обсуждение, обсуждение прошло открыто прозрачно, выражаю за это признательность. «Ак жол» и НПК воздержались, воздержание не значит отсутствие поддержки предложения главы государства, воздержание - это позиция, которая не противоречит высказанному главой государства. Воздержание - это голосование не против, а всего-навсего воздержание. Будем исходить из этого. Поздравляю Мамина, это очень большая ответственность, желаю успеха на новой работе», - отметил Токаев.

Мамин в свою очередь пообещал, что правительство будет работать эффективно, проводить совместную работу с парламентом.

«Для меня это большая честь и огромная ответственность. Перед нами стоят важные задачи. Сегодня глава государства определил и объявил об основных направления страны, основное - повышение качества жизни, повышение доходов населения и благосостояния, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, создание рабочих мес. Будут приниматься эффективные меры», - сказал он.

Указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром Токаев уже подписал, документ опубликован на Акорде.

Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года в Целинограде. Выпускник Целиноградского инженерно-строительного института по специальности «Инженер-строитель» и Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Экономист». Трудовую деятельность начинал монтажником, служил в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома. В разные годы был заместителем генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана, первым заместителем акима города Акмола (Астана), зампредом административного совета Акмолинской СЭЗ, вице-министром транспорта и коммуникаций, возглавлял Комитет автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций, ТОО «Инком-Астана». Также занимал должности первого вице-министра индустрии и торговли, министра транспорта и коммуникаций, акима Астаны. С 2008 по 2016 годы был президентом АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», с сентября 2016 года – первым заместителем премьер-министра РК. 25 февраля 2019 года возглавил кабинет министров Казахстана.