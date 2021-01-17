В Алматы, столице и Павлодарской области по-прежнему выявляют более сотни заболевших в день
​978 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане
Фото с сайта gov.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 978 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Павлодарской области зафиксировано 135 новых случаев, в столице – 128, в Алматы − 115, в Алматинской области – 92, в Атырауской области – 91, в Акмолинской области – 79, в Костанайской области – 72, в Карагандинской области – 57, в Северо-Казахстанской области – 54, в Восточно-Казахстанской области – 30, в Западно-Казахстанской области – 46, в Жамбылской области – 23, в Мангистауской области − 17, в Туркестанской области – 16, в Шымкенте – 13, в Кызылординской области – 3, в Актюбинской области – 7.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев КВИ

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