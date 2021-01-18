В Павлодарской области ужесточают карантин

Так, под запретом остаются массовые зрелищные, спортивные, семейные, развлекательные, мероприятия, митинги, шествия, выставки, конференции. Под запретом также работа развлекательных учреждений, детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп, не более 15 человек), театров, фудкортов, банкетных залов. Запрещены очные совещания и заседания.

В школах до 300 учащихся разрешено традиционное обучение при условии не более 15 человек в классе, дежурные 1-4 классы (не более 15 человек), для выпускных классов 70% предметов будет в штатном режиме, 30% - дистанционно, при этом в классе должно быть не более 15 учащихся, а заполняемость школы должна быть не более 30%. Индивидуальные занятия – не более 5 человек. Первокурсники колледжей и вузов обучаются в традиционном формате.

Торговые центры (за исключением развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров), торговые дома, торговые сети будут работать в будни до 22:00 часов, заполняемость должна быть не более 20% от проектной мощности, а в выходные дни их работа приостанавливается (за исключением объектов по реализации продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, образовательных кружков).

Крытые рынки будут работать в будние дни до 19:00, заполняемость должна быть не более 20%, по субботам и воскресеньям их деятельность приостанавливается. По такому же графику будут работать рынки вне зданий, но 6 дней в неделю. График работы продовольственных магазинов – с 08:00 до 22:00 часов, непродовольственных – до 20:00 с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Объекты общественного питания будут работать с 09:00 до 22:00, в том числе на вынос и доставку. Также по выходным не будут работать спорткомплексы, бассейны, крытые ледяные корты, бани и сауны (в будни им разрешено работать с 08:00 до 22:00), бизнес-центры.

В субботу и воскресенье приостанавливается работа общественного транспорта.

Постановление вступает в силу с полуночи 20 января.