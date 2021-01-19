Председательство Казахстана в ЕАЭС: Токаев назвал пять основных вопросов, требующих решения

С 1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в органах Евразийского экономического союза. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам стран ЕАЭС назвал пять вопросов, которые необходимо решать совместно.

«Мир сегодня находится в состоянии турбулентности. Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия. В таких условиях мы как Союз должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов», - говорится в обращении Токаева, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии.

Он уверен, что эффективная и полноценная реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будет способствовать достижению данных целей. А в год своего председательствования Казахстана предлагает уделить особое внимание нескольким вопросам.

«Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации. Для достижения данной цели потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. В дополнение к этому реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов наших стран. В указанных сферах интеграционного взаимодействия следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития», - отметил Токаев.

Он уверен, что создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности стран ЕАЭС также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств.

Президент Казахстана предложил, «исходя из данных приоритетов», наполнить новым содержанием «Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС».

«В совокупности данные меры позволят создать условия для кооперации в производстве конкурентоспособных промышленных товаров на общем рынке Союза, приведут к существенному увеличению объемов несырьевого экспорта всех участников объединения», - подчеркнул он.

Вторым «безусловным приоритетом» Токаев назвал устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами Союза. По его словам, ЕЭК предстоит «активно и транспарентно устранить имеющиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы».

«Мониторинг и анализ должны охватывать торговые барьеры как на центральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. В первую очередь следует сосредоточить усилия на барьерах, оказывающих наибольший негативный эффект на взаимную торговлю. Национальные программы по импортозамещению, задачи по насыщению рынка собственной продукцией должны реализовываться при неукоснительном соблюдении правовых норм Союза», - подчеркнул он.

Также, по мнению главы государства, важно всесторонне задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. Он предложил активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс — один путь», полноценно использовать потенциал «Хоргосского узла» на границе Казахстана и Китая, а также возможности формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе Казахстана с Узбекистаном «в интересах всех участников ЕАЭС».

«Евразийский транзитный маршрут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа-Азия. Реализация проекта сопряжения национальных товаропроводящих систем государств-членов, в том числе через создание евразийских оптово-логистических комплексов, позволит повысить общую эффективность транспортных коридоров ЕАЭС как для хозяйствующих субъектов стран-участниц, так и для иностранных партнеров», - считает Токаев.

Четвертым вопросом он обозначил цифровизацию, которая «должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС». Здесь необходимо ускорить внедрение цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта, применять современные IT-решения в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг.

«Важно сконцентрироваться на обеспечении успешного функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Это позволит более качественно выстроить нашу работу в рамках электронного обмена данными. Считаем, что целенаправленное, активное и паритетное привлечение IT-сообществ наших стран для решения актуальных вопросов цифровой повестки всецело отвечает интересам Союза», - отметил глава государства.

Кроме этого, что нужно последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями. В этой связи Казахстан считает важным активизировать и систематизировать работу по установлению диалога в формате «ЕАЭС — EC» и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ACEAH), а также разработать эффективную стратегию взаимодействия с новым торговым объединением — Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP), на долю которого приходится треть мировой торговли.

«Для полноценной реализации указанных инициатив важное значение имеет слаженная и эффективная работа аппарата Евразийской экономической комиссии. В этой связи исходим из необходимости решения вопроса об отборе кандидатов в кадровый состав Комиссии на основе принципов меритократии, с учетом профессионализма и деловых качеств, без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК», - сказал Токаев.

Казахстан в период своего председательства в ЕАЭС намерен активно продвигать обозначенную повестку и рассчитывает на конструктивную поддержку со стороны партнеров, добавил он.