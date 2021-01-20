Такие меры будут приниматься в случае неисполнения обязательств другими странами
Механизм приостановления действия международных договоров закрепил мажилис
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О международных договорах Республики Казахстан», которым закрепляется механизм приостановления действия таких документов в случае, если иностранные государства не выполняют свои обязательства.

«Принятие законопроекта позволит также обеспечить учет интересов РК во взаимоотношениях с государствами и международными организациями, не выполняющими взятые перед Республикой Казахстан обязательства», - сказал министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Для этого в законодательство включается норма, которая предоставляет возможность Казахстану принимать ответные меры в виде приостановления действия международных договоров, в случае нарушения другими государствами и международными организациями взятых перед страной обязательств.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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