Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону
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Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19
фото Данияра Мусирова

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января, город Алматы перешел из «зеленой» в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19, а Западно-Казахстанская область – из «желтой» перешла в «красную» зону.

В «красной» зоне находятся столица, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне – Алматы, Карагандинская, Алматинская области. В «зеленой» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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