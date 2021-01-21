Минюст трижды отказал в регистрации партии «Ел Тiрегi» - Альтаев

В Казахстане нет политической конкуренции, а на протяжении последних семи лет партиям отказывают в регистрации по одной и той же причине – в министерстве юстиции всегда находят умерших граждан в поданных списках. Об этом на пресс-конференции в среду заявил экс-депутат мажилиса от «Нур Отана» Нуржан Альтаев, сообщив, что политической организации уже в третий раз отказали в регистрации.

«С октября мы три раза подавали (заявки на регистрацию партии – V), в последний раз вчера снова подали заявку. Прием все юридически правильно, все законно. Мы подаем в министерство юстиции, (и получаем – V) все время один и тот же ответ – как бы мы там списки не дополняли, что бы мы ни делали, все время ответ о том, что в наших списках, в списках инициативной группы в 1000 человек есть умершие. И это стандартный ответ, который в течение последних семи лет всем тем, кто хочет зарегистрировать политическую партию», - сообщил Альтаев.

Он напомнил, что в Казахстане насчитывается всего 7 политических партий, в то время, как в Украине – 350, в Кыргызстане – 270, в Грузии – 238, в России – 61. По мнению Альтаева, это говорит о том, что власти не готовы к реальным политическим изменениям.

«Я в начале даже немного не верил тому, что у нас невозможно создать политическую партию. Мне все время все говорили, что если ты хочешь создать политическую партию, ты должен договориться с Акордой, ты должен получить разрешение администрации президента. Я говорил, ну этого не прописано в Конституции, в законодательных актах. В законодательстве четко прописано, что для этого нужно сделать. Мы сделали, но власти не дают нам зарегистрироваться», - подчеркнул он.