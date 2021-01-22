Им стал Марат Оразаев
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Назначен руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Казахстана
Фото primeminister.kz

Приказом министра сельского хозяйства Марат Оразаев назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Марат Оразаев родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Инженер-экономист». Трудовую деятельность начал в 1991 году экономистом Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса. В разные годы занимал различные должности в структуре министерства финансов, заместителя директора департамента финансов, директор бюджетного департамента, департамента финансового обеспечения МСХ, вице-министра сельского хозяйства, заместителя, инспектора управляющего делами президента, заместитель руководителя хозяйственного управления парламента, директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». С 2019 по 2021 годы занимал должность ответственного секретаря МСХ.

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