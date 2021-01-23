100 новых случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, на 21 января в Казахстане зарегистрировано 100 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 74 человека.

За период с 1 августа 2020 года в стране зарегистрировано 47 311 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 550 человек, выздоровели – 35 055.

От коронавируса за сутки скончались 9 человек, а всего за время пандемии - 2 466.

На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 25 983 человека (14 277 КВИ+ и 11 706 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 723 пациента.

В тяжелом состоянии – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 39 человек.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии и коронавируса достигло 222 701.