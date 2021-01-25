16 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане за сутки

За период с 1 августа в стране зарегистрировано 47 437 случаев коронавирусной пневмонии, скончались за это время 555 челочек, выздоровели – 35 183.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 8 человек, а всего – 2 480. Выздоровели от коронавируса в целом 160 313 человек.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 827 пациентов. В тяжелом состоянии – 311 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 43, на аппаратах ИВЛ – 42 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 225 891.