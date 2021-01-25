С 1 февраля Алматы переведут на цифровое телевещание

В Алматы завершилась работа по внедрению цифрового эфирного телевещания, и 1 февраля телебашня «Коктобе» будет переведена на новый формат работы. Об этом в понедельник в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор Алматинской областной дирекции телерадиовещания АО «Казтелерадио» Кайсар Раздыков.

«1 февраля переход на цифровое эфирное телевещание будет осуществлен в городе Алматы. Какие основные параметры выполняет данное цифровое телевидение по сравнению с аналоговым? В основном, это преимущество для телеканалов, потому что раньше в населенных пункта смотрели 2-3 телеканала в аналоговой сети, а сегодня есть возможность в этих же населенных пунктах смотреть до 15 телеканалов. В областных центрах если смотрели 10-14 телеканалов, то на сегодня в крупных областных центрах есть возможность смотреть до 30 телеканалов», - рассказал Раздыков.

Он напомнил, что реализация этого проекта в Казахстане началась в 2012 году, тогда на цифровое телевещание в пилотном режиме перевели столицу, Караганду, Жанаозен и Жезказган. Сегодня полный переход осуществлен в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской областях и в городе Шымкент. По республике построено 546 радиотелевизионных станций, до конца 2022 года в общей сложности будет введено в эксплуатацию 827 станций.