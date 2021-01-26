Еще два банка стали операторами по единовременным выплатам пенсионных накоплений

Единый накопительный пенсионный фонд подписал соглашения еще с двумя банками - уполномоченными операторами по единовременным выплатам пенсионных накоплений.

В ЕНПФ напомнили, что для получения единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, оплаты лечения вкладчики обращаются к уполномоченным операторам, определенным правительством, которые рассматривают заявления и принимают решения об их одобрении, взаимодействуют с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченного оператора, осуществляют мониторинг за целевым использованием единовременных пенсионных выплат.

«В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит», - говорится в сообщении ЕНПФ.

Соглашение определяет порядок информационного взаимодействия и обмена информацией между уполномоченным оператором и ЕНПФ по вопросам учета, перевода и возврата единовременных пенсионных выплат, а также обязанности и ответственность каждой из сторон соглашения, включая условия и обязательства по сохранению конфиденциальности информации. Интеграция информационных систем ЕНПФ и уполномоченных операторов осуществляется посредством интеграционного сервиса на веб-портале «электронного правительства».

Напомним, что ранее уполномоченными операторами были определены «Отбасы банк» и «Народный банк Казахстана».