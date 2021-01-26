Таджикистану удалось победить коронавирус, заявил Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании к парламенту заявил, что стране удалось победить коронавирус, сообщает агентство Sputnik Таджикистан.

«Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен», - заявил Рахмон

Однако, «несмотря на это, не стоит расслабляться», отметил он, жители должны по-прежнему соблюдать все меры безопасности.

Впервые в Таджикистане выявили коронавирус 30 апреля 2020 года, а первые смертельные случаи были зафиксированы 2 мая. После этого власти республики ввели ряд ограничительных мер, в том числе закрытие учебных заведений, садов, мечетей, театров и кинотеатров. Режим самоизоляции действовал в стране до середины июня.

По данным Минздрава Таджикистана, за период пандемии коронавирусом заразились 13 308 человек, скончались 90, выздоровели 13 218 человек. Случаи заболевания не фиксируются в республике с 30 декабря 2020 года.