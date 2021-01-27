Организация переименована в «Казахстанскую жилищную компанию»
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Единый оператор жилищного строительства сменил название
фото с сайта inform.kz

АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» переименовано в АО «Казахстанская жилищная компания», передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НУХ «Байтерек».

Официальная перерегистрация произошла 26 января. Единственным акционером АО «КЖК» остается холдинг «Байтерек» со 100% пакетом государственных акций. Объединенная компания продолжит работу в качестве Единого оператора жилищного строительства по следующим основным направлениям: выдача ипотечных займов, предоставление арендного жилья с последующим выкупом, кредитование застройщиков в рамках государственных программ, субсидирование кредитов частных застройщиков и ипотечных займов, финансирование строительства жилья и реализация инвестиционных проектов, гарантирования завершения жилищного строительства.

Напомним, что по поручению президента три дочерние компании холдинга «Байтерек» – АО «Байтерек Девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» и АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» были объединены. 8 сентября 2020 года АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» был присвоен статус Единого оператора жилищного строительства.

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