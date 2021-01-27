Коллективный иммунитет может сформироваться у казахстанцев в августе-сентябре – Минздрав

Чтобы в Казахстане сформировался коллективный иммунитет, антитела к коронавирусу должны быть у 70-80% населения. Это может произойти в августе-сентябре, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Мы понимаем, что количество населения, которое должно иметь определенный иммунитет против данного вируса, должно составлять от 70 до 80%. Мы по своим оценкам, с учетом темпов вакцинации, ожидаем, что у нас ситуация может измениться где-то в районе августа-сентября текущего года. Но это предварительно», - сообщил Шоранов.

Это, по его словам, зависит от сроков, объемов производства вакцины и от желания населения получить прививку.

В свою очередь председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова отметила, что 10 млн человек, которых государство планирует вакцинировать, составляют 55-60% населения страны.

«Для достижения минимального коллективного иммунитета, который позволит нам снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, это как раз начиная от 60% и выше. Чем выше, тем меньше случаев будет регистрироваться. Когда проводился расчет потребности (вакцинации населения – V), как раз из этого мы и исходили», - подчеркнула она.