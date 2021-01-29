Это привело также к заражению врачей коронавирусом, считают в антикоррупционной службе
Бывший глава «СК-Фармация» – единственный подозреваемый по делу о нарушении деятельности системы здравоохранения

Тамара Вааль, Vласть

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении бывшего главы «СК-Фармация» Берика Шарипа. Как сообщил журналистам в пятницу в кулуарах коллегии Агентства по противодействию коррупции руководитель второго департамента Сергей Перов, Шарип – единственный подозреваемый по делу о нарушении деятельности системы здравоохранения.

«Дело закончено, находится на ознакомлении. По завершении ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Подозреваемый один. Последствия от его действий – нарушение нормальной деятельности учреждений здравоохранения и заражение врачей. В рамках договора на 8 млрд тенге», - сказал Перов.

Напомним, Берик Шарип подал в отставку в июле 2020 года после критики президента на фоне дефицита лекарств, который наблюдался в стране. 14 августа в Антикоррупционной службе сообщили, что он задержан и водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции «по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия». В тот же день суд санкционировал арест Шарипа.

38-летний Шарип был председателем правления «СК-Фармация» три месяца, до этого работал зампредом компании.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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