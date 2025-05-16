Переговоры России и Украины в Стамбуле не состоялись

Запланированные на четверг в Стамбуле переговоры России и Украины не состоялись. Помощник президента РФ Владимир Мединский поздно вечером 15 мая заявил, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков «буквально с 10 утра» в пятницу. На эти переговоры президент Украины направил делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, сообщает Русская служба ВВС .

В российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, входит замминистра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четыре эксперта из Минобороны, МИД, ГРУ и администрации президента. Зеленский назвал такой состав делегации «бутафорским».

В то ж время и состав украинской делегации, и сам факт ее поездки в Стамбул был озвучен лишь во второй половине дня в четверг. По данным источника агентства Reuters, Киев рассматривал возможность отправить на переговоры кого-нибудь «соответствующего уровня». В итоге украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, который владеет украинским, русским, английским и турецким языками. Также среди членов делегации первый заместитель министра иностранных дел и в прошлом посол Украины при ООН Сергей Кислица, заместитель начальника Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий и большая группа других высокопоставленных военных.

По информации агентства AFP, в пятницу планируется трехсторонняя встреча с участием Турции.

А издания The Wall Street Journal и «Суспільне» со ссылкой на украинских чиновников сообщили, что на переговорах будет обсуждаться только 30-дневное прекращение огня. Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции также заявил, что главным вопросом обсуждения будет прекращение огня.

Между тем Россия заявляет, что главная цель переговоров — «устранение первопричин конфликта». Мединский сообщил журналистам, что задача прямых переговоров с Украиной — «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира», «устранив базовые причины конфликта».

Напомним, что Путин сам предложил Киеву вернуться к прямым переговорам, заявив, что они могут возобновиться уже 15 мая в Стамбуле «без предварительных условий». Он не исключил, что «во время переговоров удастся договориться о новом перемирии». Однако позже стало известно, что Путин не поедет в Стамбул для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

При этом Зеленский ранее заявлял, что готов встретиться с Путным в Стамбуле 15 мая и ожидал полного и безоговорочного прекращения огня с понедельника, 12 мая, «чтобы обеспечить необходимую основу для дипломатии». Но прекращения огня не произошло.