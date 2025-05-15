Судья отказал в ходатайстве защиты о возвращении дела об убийстве Шерзата Полата прокурору

В четверг, 15 мая, в суде по делу об убийстве Шерзата Полата адвокаты подсудимых Нурбола и Азамата Токтаубаевых, а также Дидара Калиахмета заявили, что в отношении их подзащитных в материалах уголовного дела не было постановления о признании их в качестве подозреваемых. В связи с этим они просили провести предварительное слушание и вернуть уголовное дело прокурору для дополнительного расследования и устранения выявленных нарушений.

«Согласно статье 202 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо считается подозреваемым только с момента вынесения соответствующего постановления. Однако такое постановление в отношении указанных лиц отсутствует, и их процессуальный статус не был официально определен», - сказала адвокат Балмажанова.

По ее словам, если лицо не признано подозреваемым в установленном законом порядке, все процессуальные действия, включая допрос и предъявление обвинения, являются незаконными.

В свою очередь гособвинители указали, что, согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, с момента составления протокола о задержании лицо автоматически считается подозреваемым, и попросили отклонить ходатайство.

Председательствующий судья Ержан Жанузаков также посчитал, что следственные действия в отношении подсудимых шли законно, поскольку в статье 202 УПК РК указано, что если имеются данные, указывающие на совершение человеком преступления, и при этом отсутствует необходимость применения процессуального задержания, орган досудебного расследования выносит постановление о признании лица подозреваемым.

«Таким образом, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев и Дидар Калиахмет, задержанные с применением охраны в соответствии со статьей 131 УПК, не требуют отдельного постановления о признании подозреваемыми», - отметил судья.

15 мая завершился допрос одного из девяти обвиняемых — Дархана Аскентая, а также просмотр видеоматериалов, связанного с его действиями. Он обвиняется только по одной статье — хулиганство. Именно он, по данным следствия, в ночь убийства пришел в магазин «Камажай» за пивом и позже позвал туда других обвиняемых.

Аскентай в суде заявил, что не участвовал в драке, а пытался разнять дерущихся. По его словам, когда он пытался остановить Нурбола Токтаубаева и Абзала Шынасыла, которые избивали Нурганата Гайыпбаева (дядю Шерзата Полата), он сам получил два удара от Шынасыла.