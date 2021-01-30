Павлодарская и Акмолинская области остаются лидерами прироста
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За сутки в Казахстане выявлено 1 370 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав, а всего в стране подтверждено 185 369 случаев.

В Павлодарской области – 267 новых случаев, в Акмолинской области – 205, в столице – 139, в Северо-Казахстанской области – 115, в Костанайской области – 110, в Западно-Казахстанской области – 91, в Алматы – 90, в Алматинской области – 83, в Карагандинской области – 81, в Восточно-Казахстанской области – 67, в Атырауской области – 31, в Жамбылской области – 27, в Туркестанской области – 19, в Шымкенте – 17, в Мангистауской и Кызылординской областях – по 11 случаев, в Актюбинской области – 6.

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