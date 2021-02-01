В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса

Первые 20 тыс. доз завезены из России, а уже с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина, произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом. На первом этапе произведено 90 тыс. доз, препарат поступит в регионы с 26 февраля. В марте будет поставлено 150 тыс. доз вакцины, в последующем объем производства планируется довести до 2 млн доз.

На первом этапе вакцинации подлежат медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, санитарно-эпидемиологической службы. Это порядка 100 тыс. человек.

Вакцинация запрещена тем, у кого гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременным женщинам и женщинам в период грудного вскармливания, лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности). Кроме этого, препарат необходимо применять с осторожностью при наличии хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и хронической обструктивной болезни легких, злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.

Накануне вечером первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы. Утром 1 февраля вакцину распределят по определенными в рамках вакцинации лечебным учреждениям восьми районов города. А всего в городе определено 40 прививочных пунктов. В каждой поликлинике, где будет проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации, в кабинете будут присутствовать врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину будут в течение 30 минут находиться под наблюдением медиков.

Что касается отечественной вакцины QazCovid-in, то на первом этапе будет произведено около 2 млн доз. Сейчас она проходит III фазу клинических испытаний. Регистрация и производство казахстанской вакцины ожидается в конце марта – в апреле. Выпуск опытной партии вакцины будет на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленной партии – на производственной площадке ТОО «НПП «Антиген». Разработчики заверяют, что отечественная вакцина совершенно безопасна. Эффективность российской вакцины – 92%, а казахстанской – 96%.

Уже в апреле-мае все казахстанцы смогут привиться от коронавируса бесплатно в рамках ГОБМП.