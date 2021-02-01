Они получили вакцину «Спутник V»
Главный санврач и вице-министр здравоохранения Казахстана вакцинировались от коронавируса
фото Sputnik / Абзал Калиев

Тамара Вааль, Vласть

Вице-министры здравоохранения Ерлан Киясов, который также занимает пост главного государственного санитарного врача страны, и Ажар Гиният в понедельник утром одни из первых вакцинировались от коронавирусной инфекции. В столичной городской поликлинике им поставили вакцину «Спутник V».

«Никаких некомфортных ощущений не испытываю», - заверил журналистов вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Он отметил, что врачи в первую очередь осматривают пациента, проводят анамнез, ознакамливают с вакциной, и человек получает первую дозу только после информированного письменного согласия. Вторую дозу вакцины вице-министры должны получить на 21 день после первой.

Киясов подчеркнул, что если хотя бы более половины населения Казахстана вакцинируется, то можно возвращаться к нормальному образу жизни.

«Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов. Я думаю, это будет самый положительный момент проведения вакцинации. До конца текущего года в планах –до 6 млн доз. Вообще мы расчетные цифры брали до 10 млн граждан привить. Хотелось бы это сделать, потому что COVID-19 – очень опасная инфекция», - сказал главный санврач страны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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