В мире от коронавируса вакцинировали уже более 100 млн человек

По последним данным, отслеживаемым Bloomberg , в 64 странах мира провакцинировано против COVID-19 более 101 млн человек. Это важная веха, которая наступила всего через два месяца после того, как первые исследования вакцины были представлены на рассмотрение регулирующим органом.

Согласно данным Bloomberg, темпы вакцинации продолжают расти, при этом средний показатель составляет примерно 4,25 млн доз в день. В США провакцинировано больше американцев, чем заразились с начала пандемии: 32,8 млн человек против 26,3 млн соответственно. В последнее время темпы вакцинации в стране составляют в среднем 1,34 млн доз в день. При этом вакцины требуют приема двух доз с интервалом в несколько недель. По меньшей мере, 6,08 млн человек прошли курс вакцинации двумя дозами. По оценкам ведущего врача-инфекциониста США Энтони Фаучи, примерно 75% людей могут нуждаться в вакцинации двухдозовой вакциной.

Стремясь ускорить вакцинацию, правительство США 12 января начало призывать штаты начать иммунизацию всех жителей 65 лет и старше, а также лиц в возрасте 16 лет и старше с определенными заболеваниями. Директива откроет вакцинацию для более чем трети населения США – больше, чем могут обеспечить нынешние запасы вакцин.

Вакцина Pfizer-BioNTech разрешена для использования в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, и кампании вакцинации начались как минимум в 64 странах. В испытаниях с участием десятков тысяч добровольцев было обнаружено, что и эта вакцина, и вакцина от Moderna уменьшают заражение коронавирусом на 95%. Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета получила первое разрешение в Великобритании 30 декабря. Китай и Россия разрешили применение собственных вакцин прежде, чем они будут полностью протестированы.

Между тем с началом глобальной кампании вакцинации страны столкнулись с неравным доступом к вакцинам и различной степенью эффективности в ее получении. Количество прививок в Израиле превосходит усилия других стран: на каждые 100 человек вводится 55,1 дозы. Многие страны еще не получили вакцину. Доставка миллиардов вакцин, чтобы остановить распространение Covid-19 по всему миру, будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

Bloomberg отслеживает разработку девяти самых многообещающих вакцин в мире. В настоящее время для общественного использования доступно семь вакцин в ограниченных количествах, по крайней мере, для 64 стран. Но ни одной из этих вакцин недостаточно, чтобы привить примерно 7,8 млрд человек в мире, хотя вместе они представляют собой лучший шанс человечества положить конец бедствию, унесшей 2,2 млн жизней и вызвавшей глобальную экономическую катастрофу. По данным Универстета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире за все время составляет 103,3 млн.