Лукпан Ахмедьяров задержан по пути из Уральска в Атырау

Главного редактора издания «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова задержали на трассе Уральск – Атырау. Он направлялся в Атырау вместе с журналистом Раулем Упоровым для того, чтобы встретить политического заключенного Макса Бокаева, освобождающегося из колонии 4 февраля. Задержание показано в прямом эфире на странице Ахмедьярова в Facebook.

«Собрался в Атырау, встречать Макса Бокаева. По пути полицейские в Кушуме перекрыли движение. Якобы из-за тумана. Стояли три часа. Потом приехали эти "стражи порядка" и забрали меня», - написал Лукпан Ахмедьяров в Facebook.

В эфире Ахмедьяров также зачитал и продемонстрировал постановление Абайского отдела полиции города Уральск о своем принудительном доставлении для следственных действий по уголовному делу, зарегистрированному по статье 423, часть 1 Уголовного кодекса, в качестве свидетеля с правом на защиту.

По словам Рауля Упорова, выехать в Атырау вместе с Ахмедьяровым они пытались с вечера вторника.

«Вечером был туман на трассе, и именно где поселок Круглоозерное, на выезде из Уральска, там полиция разворачивала всех. Есть обходной путь до поселка Большой Чаган, мы поехали через него. Нас там тоже встретили полицейские и тоже не пропускали. Мы выехали сегодня в 7 утра, и мы были возле поселка Кушум, это 40 километров от Уральска, полиция задержала там. Мы были единственной машиной, которую задержали - кроме нас, на трассе машин не было вообще. После этого образовалась огромная пробка из десятков машин, которые ехали из Атырау в сторону Уральска. Со стороны Атырау еще как-то пропускали, со стороны Уральска никак. Так прошло три с половиной часа, и только потом приехал автобус с полицией. Когда только он (Ахмедьяров - V) с ними уехал, они открыли трассу», - рассказал Упоров Vласти по телефону.

После задержания Ахмедьярова на посту Чапаево был задержан водитель, с которым Упоров продолжил путь в Атырау.

«Водителю вменяют то, что он якобы совершил сегодня ДТП с утра в том месте, где его не было даже физически, он там не находился. И пришла ориентировка на автомобиль, на котором мы едем, и теперь водителя приглашают в Чапаевское РУВД для дачи объяснений», - сообщил Упоров в прямом эфире в Facebook.

В разговоре с Vластью он отметил, что ориентировка пришла на номера машины, но ее модель не была указана. Сам документ им с водителем не показали.

«Мы сейчас находимся в поселке Чапаево возле РУВД и ждем, когда водитель выйдет. И дальше будем смотреть, что делать дальше», - прокомментировал журналист.