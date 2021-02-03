Минздрав пересчитает количество случаев коронавирусной пневмонии

Министерство здравоохранения в течение месяца проведет статистическое исследование и представит реальную картину по заболеваемости коронавирусной инфекции. Но, вероятнее всего, будут пересмотрены данные по больным коронавирусной пневмонией.

«По поручению президента сегодня Минздрав совместно с бюро Национальной статистики совместно работает. Приняли определенные планы и рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев заболеваемости и смертности», - сказала в среду в ходе брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, что касается коронавирусной инфекции, сейчас все медорганизации Казахстана сдают годовые отчеты, и каждого зараженного и переболевшего пациента Минздрав отслеживает в базах по ИИН. И если по положительным ПЦР-тестам у ведомства особых вопросов не возникает, то по отрицительным ПЦР вопросы есть.

«Сейчас будем отдельно каждый случай коронавируса «плюс» и «минус» считать. По идентифицированным случаям (коронавируса – V) вопросов нет, а по КВИ минус мы неоднократно говорили, подавали оперативные данные, врачи в течение нескольких периодов ставили диагнозы. Думаем, что будут изменения по КВИ минус», - отметила Гиният.

Вице-министр пообещала, что, как и поручал президента, новые данные будут обнародованы в течение месяца.