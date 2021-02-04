Порядка 1,3 тыс. новых случаев коронавивируса подтверждено в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 191 639 случаев.

За минувшие сутки в Павлодарской области зарегистрировано 230 случаев, в Акмолинской области – 168, в столице – 153, в Алматы – 111, в Западно-Казахстанской области – 109, в Костанайской области – 85, в Карагандинской области – 80, в Северо-Казахстанской области – 70, в Алматинской области – 70, в Восточно-Казахстанской области – 63, в Атырауской области – 58, в Туркестанской области – 23, в Актюбинской области – 18, в Мангистауской области – 16, в Жамбылской области – 10, в Шымкенте – 9, в Кызылординской области – 7.