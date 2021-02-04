Гражданский активист Макс Бокаев вышел на свободу

Гражданский активист Макс Бокаев сегодня, 4 февраля, вышел из колонии в городе Атырау, где провел в заключении почти 5 лет, сообщает «Радио Азаттык» .

Встретить его прибыли десятки людей. Макс Бокаев сказал, обращаясь к собравшимся, что без народной поддержки его бы «сгноили» в тюрьме. Он предложил собираться на общенациональные митинги по воскресеньям, с 28 февраля по 28 марта.

«Если правительство не образумится, не прислушается к нам, то с 3 февраля мы будем устанавливать палаточные лагеря на площадях», - сказал Бокаев.

В интервью «Радио Азаттык» в декабре Бокаев заявлял, что в день выхода из тюрьмы планирует пойти на площадь Исатая и Махамбета – место проведения земельного митинга в Атырау 24 апреля 2016 года.

За день до освобождения Бокаев сообщил соратникам, что суд вынес дополнительное постановление по представлению департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, «уточняющее» предусмотренное основным приговором ограничение на занятие общественной деятельностью сроком на 3 года. Предположительно, речь идет о попытке запретить ему пользоваться социальными сетями, отметил Бокаев, но текст постановления ему на руки не дали и он ничего не подписывал. Ни он, ни его адвокат при вынесении постановления в суде не присутствовали.

В конце января суд № 2 города Атырау назначил Бокаеву административный надзор сроком на 3 года. Активист считает решение политически мотивированным. Он и его адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда.

Гражданский активист Макс Бокаев был осужден после многотысячного митинга против земельной реформы в апреле 2016 года в Атырау. Бокаева обвинили в «возбуждении социальной розни», «распространении ложной информации» и «нарушении законодательства о митингах». Макс Бокаев до своего перевода в колонию в Атырау содержался в колонии в Актюбинской области, куда был этапирован в 2018 году из колонии в Северо-Казахстанской области. Срок наказания Макса Бокаева истекает 4 февраля.

Правозащитники включили Бокаева в список политических заключенных.