Штраф общественному фонду «Еркіндік қанаты» отменен

«Мы не знаем, почему штраф был отменен. Мы еще не видели документ, то есть постановление об отмене. Заместитель председателя ДГД по Астане сказал, что отсутствует состав правонарушения. Мы подавали две жалобы – на протокол о привлечении нас к административной ответственности и на постановление о привлечении нас к ответственности. Первая жалоба на протокол была отклонена, якобы протокол был составлен верно. Жалоба на постановление была удовлетворена. За отсутствием состава правонарушения административный штраф был отменен», - отметил Реймер.

Он также считает, что причина отмены штрафа в политической подоплеке, а не в правовой составляющей, а также в той информационной кампании, которую фонд «Еркіндік қанаты» развернул как в Казахстане, так и за его пределами.

Напомним, что «Еркіндік қанаты» была оштрафована на 100 МРП (277 800 тенге) по факту получения ошибочно направленных средств со стороны Norwegian Helsinki Committee, несмотря на то, что фонд предоставил в налоговую документы, подтверждающие ошибку и возврат денег.