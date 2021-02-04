Казахстан готовится возобновить полеты Boeing 737 MAX

«В течение последних трех месяцев Авиационная администрация Казахстана совместно с авиакомпанией SCAT проводят подготовку к запуску Boeing 737 MAX в Казахстане. Авиационная администрация рекомендовала авиакомпании провести тренинги, следовать обновленным процедурам производителя, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и на эшелоне», - говорится в сообщении КГА.

Инженерно-авиационная служба SCAT и технические специалисты компании Boeing, прибывшие в Казахстан, уже выполнили все процедуры расконсервации воздушного судна и модификации программного обеспечения. Пилоты SCAT прошли тренажерную подготовку в одном из сертифицированных тренажерных центрах мира, а в ближайшую неделю запланировано выполнение тестовых полетов Boeing 737 MAX.

«В данный момент воздушное судно проходит заключительный этап выполнения технических работ по возвращению его в эксплуатацию, согласно требованиям производителя и авиационных властей США и Казахстана. Сертификационное обследование по оценке летной годности воздушного судна планируется провести в феврале 2021 года. АО «Авиационная администрация Казахстана» проведет проверку готовности воздушного судна к возобновлению коммерческих полетов», - отметили в КГА.

Напомним, в марте 2019 года комитетом гражданской авиации была временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT после двух авиакатастроф. Компания Boeing выполнила все требования Федерального авиационного управления США (FAA) и других регулирующих органов для ресертификации и безопасного возврата к коммерческой эксплуатации лайнера. 27 января этого года 737 MAX был одобрен Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (UK CAA), что открыло возможности для возобновления полетов в Европе. Ранее Boeing 737 MAX получил сертификацию от FAA, Национального агентства гражданской авиации Бразилии и Департамента транспорта Канады.