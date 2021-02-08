18 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 6 февраля в Казахстане зарегистрировано 18 случаев коронавирусной пневмонии, 5 случаев с летальным исходом, выздоровели 246 человек, сообщает Минздрав.

В разрезе регионов 6 случаев зарегистрировано в Жамбылской области, 5 – в Туркестанской области, 2 – в Западно-Казахстанской области, по одному случаю – в столице, в Алматы, в Актюбинской, Алматинской, Мангистауской областях.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 48 313 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 584 человека, выздоровели – 37 471.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек, а всего – 2 601. Выздоровели всего 176 744 человека.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 804 пациента. В тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 42.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 244 428.