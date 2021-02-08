Цифровое удостоверение личности не считается документом и заменить водительские права не может – МВД

Несмотря на то, что казахстанцам можно будет с 13 февраля не возить с собой водительское удостоверение, цифровое удостоверение личности не является документом. И граждане обязаны иметь оригинал документа, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел заместитель председателя комитета административной полиции Серик Тусупов.

«К документам, удостоверяющим личность, относятся 12 видов документов, и они закреплены законодательством РК. Водитель может, кроме удостоверения личности, показать паспорт, загранпаспорт. Законодательством стран закреплены пока только материальные объекты. Но цифровые технологии не стоят на месте, будут развиваться, и их правовой статус также будет меняться», - сказал Тусупов, отметив, что МВД не исключает возможность, что в будущем можно будет использовать цифровые документы, однако пока этого делать нельзя.

Он напомнил, что в случае отсутствия у водителя каких-либо документов, удостоверяющих личность, на первый раз выносится предупреждение. И только при повторном нарушении налагается штраф в размере 5 МРП. В отдельных случаях, если гражданин не может подтвердить свои данные, машина может быть отправлена на штраф-стоянку.