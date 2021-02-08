В столице вакцину от коронавируса получили более 80% медиков

С 1 по 8 февраля в столице отказались ставить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» 5 человек, еще 192 получили медицинский отвод по показаниям. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

«С 1 февраля вакциной привито 719 медработников из 916. Охват составил более 80%. Нужно пояснить, что только 5 человек отказались от вакцинации по собственному желанию. У 192 человек в ходе осмотра врача оказались временные медпротивопоказания. Поэтому эти люди были исключены из списка», - рассказал Муратов.

В то же время, заверил он, среди тех, кто уже получил вакцину, неблагоприятных последствий нет. Зафиксирована только незначительная слабость и боль в месте укола, которые на второй день после получения прививки прошли.

Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась массовая вакцинация от коронавуирсной инфекции. На первом этапе прививку получают сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организаций ПМСП и приемных покоев многопрофильных стационаров.