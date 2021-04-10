Казахстан вновь обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Страна обновила рекорд по суточному приросту больных. Последний высокий прирост был за 7 апреля – 2 568 новых случаев.

В Алматы – 715 новых случаев, в столице – 548, в Алматинской области – 369, в Карагандинской области – 171, в Актюбинской области – 166,в Западно-Казахстанской области – 130, в Атырауской области – 146, в Акмолинской области – 99, в Шымкенте – 85, в Восточно-Казахстанской области – 59, в Северо-Казахстанской области – 44, в Кызылординской области – 42, в Жамбылской области – 39, в Павлодарской области – 37, в Костанайской области – 32, в Мангистауской области – 31, в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев заражения.