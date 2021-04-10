От КВИ и пневмонии скончались 13 человек
  • 387
101 новый случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Казахстане

На 8 апреля в Казахстане зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 170 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 260 случаев пневмонии, с летальным исходом – 722 случая, всего выздоровели 49 818 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 12 человек, а всего за время пандемии – 3 202.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах – 11 505, на амбулаторном уровне – 19 855. В тяжелом состоянии находятся 523 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента, на аппаратах ИВЛ – 95.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 317 937.

Свежее из этой рубрики
Казахстан и Узбекистан дали старт строительству центра торгово-экономического сотрудничества на границе
Новости
Темпы вакцинации значительно выросли после поступления в регионы новых доз
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Просматриваемые
Новости
Вакцинация добровольцев в Алматы будет приостановлена на 3-4 дня
Новости
Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса
Новости
Казахстан обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
Новости
Казахстанцы смогут использовать цифровые документы для полетов между столицей и Алматы
Новости
Алматы установил новый рекорд по суточному приросту больных COVID-19
Новости
В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин