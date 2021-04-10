101 новый случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Казахстане

На 8 апреля в Казахстане зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 170 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 260 случаев пневмонии, с летальным исходом – 722 случая, всего выздоровели 49 818 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 12 человек, а всего за время пандемии – 3 202.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах – 11 505, на амбулаторном уровне – 19 855. В тяжелом состоянии находятся 523 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента, на аппаратах ИВЛ – 95.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 317 937.