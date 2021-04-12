На участки пришло немногим больше необходимых 30% избирателей
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Граждане Кыргызстана поддержали новую Конституцию, усиливающую власть президента
Фото Kloop.kg

79,3% избирателей принявших участие в референдуме о новой Конституции Кыргызстана, поддержали документ. 13,7% высказались против поправок, сообщает Kloop.

На участки пришли 35,9% граждан, имеющих право голоса. При этом для признания референдума состоявшимся необходимо было, чтобы в нем приняло участие не менее 30: избирателей.

В Центризбиркоме Кыргызстана уже заявили, что референдум состоялся и граждане поддержали новую Конституцию.

Обновленный Основной закон Кыргызстана вновь значительно расширяет полномочия президента, которые были сокращены в предыдущей Конституции. При этом полномочия парламента сокращаются и появляется новый орган – Народный курултай.

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