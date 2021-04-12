Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 290 новых случаевзаражения коронавирусной инфекцией. Это первое снижение прироста, традиционное для выходных.

В Алматы подтверждено 610 новых случаев, в столице – 398, в Алматинской области – 283, в Карагандинской области – 205, в Западно-Казахстанской области – 118, в Атырауской области – 110, в Акмолинской области – 108, в Актюбинской области – 105, в Шымкенте и Жамбылской области – по53, в Павлодарской областях – 48, в Мангистауской области – 37, в Северо-Казахстанской области –36, в Кызылординской области – 35, в Восточно-Казахстанской области – 33, в Костанайской области – 31 и в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 271 809 случаев заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал 51 632 таких случая.

В целом в Казахстане 323 441 случай коронавируса и коронавирусной пневмонии.