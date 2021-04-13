Алматы и столица продолжают фиксировать высокую заболеваемость
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане продолжил снижение
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2016 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Алматы подтверждено 598 новых случаев, в столице – 337, в Алматинской области – 263, в Карагандинской области – 203, в Западно-Казахстанской области – 113, в Акмолинской области – 90, в Актюбинской области – 85, в Павлодарской области – 57, в Жамбылской и Кызылординской областях – по 51 случаю, в Атырауской области – 34, в Северо-Казахстанской области – 31, в Костанайской области – 30, в Туркестанской области – 24, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области – по 20, в Мангистауской области – 9.

Всего в стране подтверждено 273 825 случаев заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,5 тыс. таких случаев.

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